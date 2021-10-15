VGM üniversite burs başvurusu ne zaman başlayacak? İşte VGM burslarında son durum
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu için geri sayım başladı. 2021 YKS yerleştirme işlemleri ile ek tercihlerin tamamlanmasının ardından, kayıt işlemlerinin de sona ermesi ile birlikte burs arayışına giren üniversiteliler, VGM'nin 2021 burs başvurularına odaklandı. Öte yandan VGM'nin lise bursu için de öğrencilerin beklentisi sürüyor. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman başlayacak?
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VGM bursu için başvuru tarihleri, yüz binlerce lise ve üniversite öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sunması adına burs dağıtımı yapan VGM'nin, bu yıl söz konusu burslar içine hangi tarihte başvuruları almaya başlayacağı ve başvuru şartlarının neler olacağı merak ediliyor. İşte, VGM burslarında son durum...
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VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Yayınlanan takvime göre, ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 01 Kasım 2021'de başlayacak. Ortaöğrenim burs başvuruları 30 Ekim'de, yükseköğrenim bursu başvuruları ise 15 Kasım'da sona erecek.
Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” için başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.' denildi.
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VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.