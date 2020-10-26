VGM ortaöğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 VGM üniversite burs başvuru ekranı

VGM ORTAÖĞRETİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Ortaöğrenim burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitesi üzerinden yapılacaktır.



Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 25 Kasım, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlar ise 2 Ocak’ta açıklanmıştı.



Yükseköğrenim burs başvuruları ile ilgili yapılan açıklamada, ' Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere Kurumumuzca burs verilmediğinden, “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları” Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. ' denildi.