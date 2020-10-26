VGM ortaöğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 VGM üniversite burs başvuru ekranı
VGM burs başvuru sonuçları, ortaöğretim başvurularını tamamlayan öğrencilerin odaklandığı konuların başında geliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından alınan ortaöğretim burs başvurularının sonucu yapılan değerlendirmenin ardından kurumun internet sitesinden duyurulacak. Diğer yandan 30 Ekim tarihine kadar VGM yükseköğretim burs başvuruları www.vgm.gov.tr adresi üzerinden başvuru formu doldurularak alınacak. Peki, VGM ortaöğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2020 VGM üniversite burs başvuru ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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VGM burs başvuruları son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Ortaöğretim ve yükseköğretim için ayrı ayrı alınan VGM 2020 burs başvuruları https://burs.vgm.gov.tr/ adresinden tamamlanıyor. 1 Ekim-15 Ekim tarihleri arasında tamamlanan VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmazken, yükseköğretim VGM burs müracaatları 30 Ekim'e kadar tamamlanacak. Başvurular T.C kimlik numarası, doğum tarihi, anne baba adı ve kimlik seri no bilgileri ile tamamlanacak.
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VGM ORTAÖĞRETİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ortaöğrenim burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitesi üzerinden yapılacaktır.
Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 25 Kasım, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlar ise 2 Ocak’ta açıklanmıştı.
Yükseköğrenim burs başvuruları ile ilgili yapılan açıklamada, ' Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere Kurumumuzca burs verilmediğinden, “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları” Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. ' denildi.
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VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020-2021 Öğretim Yılı Yükseköğrenim Bursu için başvurular 15.10.2020 tarihinde başladı.. Başvuru işlemleri VGM'nin internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacaktır.
2020 - 2021 eğitim öğretim dönemi VGM üniversite burs başvuruları www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurularak alınacak. Yükseköğretim bursu başvuru formunu doldurabilmek için adayların kimlik bilgilerini doldurarak öncelikle forma giriş yapılmaları gerekiyor. Başvuru formuna öğrencilerin T.C kimlik numarası, doğum tarihi, anne baba adı ve kimlik seri no bilgilerini yazması gerekiyor.
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Giriş Ekranında “T.C. Kimlik Numarası”, “Ad”, “Soyad”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “KimlikTürü”, “Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı Seri – No” alanları ile “Güvenlik Doğrulama” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesine dair Açıklama Metni” alanları yer almaktadır. Bu alanları doldururken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
1- Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki ya da varsa kimlikkartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır. Aksi takdirde sistem uyarı vererek, yanlış girişyapılan alana sizi yönlendirecektir. Özellikle isim bilgisi girilen alanlarda isimden önce yada sonra boşluk bırakılmamaya dikkat edilmelidir.
2- Giriş Ekranındaki alanların tamamı BÜYÜK HARFLER ile doldurulmalıdır.
3- Doğum Tarihi alanı ggaayyyy, gg.aa.yyyy, gg/aa/yyyy olacak şekilde doldurulabilir.
Başvurular için aşağıdaki linkten başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
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ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.
Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.