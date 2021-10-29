VGM ortaöğretim burs başvurusu ne zaman bitiyor? İşte tarih bilgisi

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK? 15 Ekim 2021 tarihinde başlayan başvurular 30 Ekim tarihinde son bulacak.



Başvurular kurumun internet sitesi vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacak.



Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki/kimlik kartındaki bilgiler ile aynı olması önem arz edecek.



Başvuru sürelerinin tamamlanmasının ardından Bölge Müdürlükleri başvurunun değerlendirilmesi için belge talebinde bulunabilir.



