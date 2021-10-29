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Haber Giriş: 29 Ekim 2021 - 17:31 | 

VGM ortaöğretim burs başvurusu ne zaman bitiyor? İşte tarih bilgisi

VGM ortaöğrenim burs başvuru işlemleri için son günlere girildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için burs başvuruları devam ediyor. "Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" başvuru işlemleri ile alınan VGM burs başvuruları "www.vgm.gov.tr" üzerinden elektronik ortamda gerçekleşecek. Peki, VGM ortaöğretim burs başvurusu ne zaman bitiyor?

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Aylık 100,00 TL olarak sağlanan VGM ortaöğrenim burs başvurularının ardından üniversite öğrencileri için süreç başlayacak. Yükseköğrenim burs başvuruları ise 1-15 Kasım 2021 tarihleri arasında tamamlanacak. İşte, VGM ortaöğretim burs başvurusunun biteceği tarih...

2BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

15 Ekim 2021 tarihinde başlayan başvurular 30 Ekim tarihinde son bulacak.

Başvurular kurumun internet sitesi vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacak.

Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki/kimlik kartındaki bilgiler ile aynı olması önem arz edecek.

Başvuru sürelerinin tamamlanmasının ardından Bölge Müdürlükleri başvurunun değerlendirilmesi için belge talebinde bulunabilir.

3VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Giriş Ekranında “Ad”, “Soyad”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Kimlik Türü” alanları ile “Güvenlik Doğrulama” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesi Açıklama Metni” alanları yer almaktadır. Bu alanları doldururken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

1- Bu alanda girilen bilgilerin tamamı BÜYÜK HARFLER ile doldurulmalıdır.

2- Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki/kimlik kartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır. Aksi takdirde sistem uyarı vererek, yanlış giriş yapılan alana sizi yönlendirecektir. Bu alanda en son alınan kimlik bilgileri kullanılmalıdır. Öğrenciye ait kimlik kartı varsa başvuru formunda nüfus cüzdanına ait bilgiler girilemez. Bu ekranda özellikle isim bilgisi girilen alanlarda isimden önce ya da sonra boşluk bırakılmamaya dikkat edilmelidir.

3- Doğum Tarihi alanında ggaayyyy, gg.aa.yyyy, gg/aa/yyyy olacak şekilde gün, ay ve yıl arasına herhangi bir şey yazılmadan giriş yapılabileceği gibi gün, ay, yıl arasına nokta (.) ya da eğik çizgi (/) eklenerek de giriş yapılabilir.

VGM BURS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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