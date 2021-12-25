VGM bursları ne zaman yatacak? 2021-2022 VGM burs ücreti ne kadar? İşte VGM'den açıklama
VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) yükseköğrenim burs değerlendirme sonuçlarının açıklanması ardından başvurusu kabul edilen üniversite öğrencileri burs miktarı ve burs ödeme tarihlerini araştırıyor. Peki, VGM bursları ne zaman yatacak? 2021-2022VGM burs ücreti ne kadar? İşte VGM burs ödemeleriyle ilgili detaylar...
2021-2022 eğitim yılı VGM YÜKSEKÖĞRENİM burs başvuru sonuçları 24 Aralık tarihinde açıklandı. VGM'den yapılan açıklamada "Genel Müdürlüğümüzce verilmekte olan eğitim yardımlarına ait başvurular, 2021 – 2022 eğitim yılı için aşağıda belirtilen tarihlerde www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınarak tamamlanmıştır.
Burs Almaya Hak Kazanan Öğrencilere Bursları Ne Zaman Ödenir?
VGM sonuç duyurusu ardından bursların hesaba yatacağı tarih merak konusu oldu. VGM, sıkça sorulan sayfalar üzerinden burs ücretlerinin yatacağı tarih için şu açıklamayı yaptı: "Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır."
Burslar Nasıl Ödenir?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası’ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.
Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM’lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM’lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.