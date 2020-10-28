VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? VGM 2020 burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş
VGM burs sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. VGM burs başvurularını yapan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. Ortaöğrenim burs başvuru süreci sona erdi. 2020 - 2021 öğretim dönemi Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim bursu için başvurular 30 Ekim’e kadar devam edecek. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar
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VGM burs başvurusunu yapan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim bursu ve ortaöğrenim bursu başvuruları farklı tarihlerde alınıyor. Ortaöğrenim burs başvuru süreci sona ererken, üniversite burs başvuruları ise 30 Ekim’de bitecek. İşte VGM burs başvuru sonuçları ile ilgili kılavuz içerisinde yer alan bilgiler
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VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ortaöğrenim burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitesi üzerinden yapılacaktır.
Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 25 Kasım, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlar ise 2 Ocak’ta açıklanmıştı.
Yükseköğrenim burs başvuruları ile ilgili yapılan açıklamada, ' Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere Kurumumuzca burs verilmediğinden, “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları” Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. ' denildi.
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VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR
2020 - 2021 öğretim dönemi Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 15 Ekim – 30 Ekim 2020 tarihleri arasında kurumumuz internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacaktır.