VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? VGM 2020 burs başvurusu devam ediyor
VGM burs başvurusu yükseköğrenim ve ortaöğrenim için farklı tarihlerde alınıyor. VGM ortaöğrenim burs başvurusu 15 Ekim’e kadar tamamlandı. Yükseköğrenim bursu için başvurular 15 Ekim – 30 Ekim 2020 tarihleri arasında www.vgm.gov.tr üzerinden alınıyor. Peki VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır?
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VGM burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvurularının tamamlanmasının ardından yükseköğrenim burs başvuruları başladı. Ortaöğrenim bursu almaya hak kazanan öğrencilere, burs almaya devam ettikleri her eğitim yılında 9 ay süreyle yardım alacaklar. İşte VGM burs sonuçları ile ilgili detaylar
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VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ortaöğrenim burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitesi üzerinden yapılacaktır.
Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 25 Kasım, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlar ise 2 Ocak’ta açıklanmıştı.
Yükseköğrenim burs başvuruları ile ilgili yapılan açıklamada, ' Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere Kurumumuzca burs verilmediğinden, “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları” Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. ' denildi.
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VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR
2020 - 2021 öğretim dönemi Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 15 Ekim – 30 Ekim 2020 tarihleri arasında kurumumuz internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacaktır.