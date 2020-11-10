VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? Gözler VGM 2020 burs başvuru sonuçlarında
VGM burs sonuçları için heyecan giderek artıyor. VGM burs başvuru işlemleri ortaöğretim ve yükseköğrenim bursu için ayrı tarihlerde alındı. Yükseköğrenim öğrencilerine 8 ay süreyle, ortaöğrenim öğrencilerine ise 9 ay süreyle burs verilecek. Peki VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte kurum tarafından yapılan açıklamalar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
VGM burs başvuruları belirli tarihlerde gerçekleştirildi. Vakıflar Genel Müdürlüğünce ilkokul, ortaokul, liselerde ve yükseköğrenimde okuyan öğrencilere burs yardımı yapılıyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru değerlendirmeleri devam ettiği açıklandı. Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 25 Kasım, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlar ise 2 Ocak’ta açıklanmıştı.
2
Abone Ol
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir.
Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır.
Başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.
Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 25 Kasım, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlar ise 2 Ocak’ta açıklanmıştı.
3
Abone Ol
VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
VGM ortaöğrenim eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilere eğitim yardımı aldıkları süreler içerisinde her eğitim döneminde 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 75,00 TL eğitim yardımı yapılmaktadır.
VGM yükseköğrenim bursu almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 300,00 TL burs verilmektedir.