VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM yükseköğretim burs sonuçları için geri sayım
VGM burs sonuçları, başvuru yapan adaylar tarafından heyecanla bekleniliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs veriyor. Başvuruları belirli tarihlerde alınan ortaöğrenim burs başvuru sonuçları erişime açıldı. Peki VGM yükseköğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte kurum tarafından yapılan açıklama
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VGM burs başvuru sonuçları için heyecan giderek artıyor. VGM yükseköğrenim burs başvurularını yapan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. 7 Aralık tarihinde KYK burs sonuçlarının açıklanması heyecanı daha da artırdı. Kurum tarafından yapılan açıklamada değerlendirme işlemleri ile ilgili bilgi verildi. İşte detaylar
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VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır. Başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.’ denildi. KYK burs sonuçları 7 Aralık Pazartesi günü erişime açıldı.
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VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Yükseköğrenim öğrencilerine 300 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600 TL burs verilecek.