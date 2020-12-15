VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM yükseköğretim burs sonuçları için geri sayım

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır. Başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.’ denildi. KYK burs sonuçları 7 Aralık Pazartesi günü erişime açıldı.