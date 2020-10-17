VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM yüksek öğretim burs başvurusu ekranı
VGM burs sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. VGM burs başvurusu ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu için farklı tarihlerde alınıyor. VGM ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olan ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim ve 15 Ekim tarihleri aralığında yapıldı. Peki VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar
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VGM burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. VGM ortaöğrenim burs başvurusu 1 Ekim’de başladı. 2020 – 2021 eğitim yılı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olan ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları 15 Ekim tarihine kadar yapıldı. Burs almaya hak kazanan öğrencilere, burs almaya devam ettikleri her eğitim yılında 9 ay burs alabilecekler. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitesi üzerinden yapılacak.
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VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitesi üzerinden yapılacaktır.
Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 25 Kasım, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlar ise 2 Ocak’ta açıklanmıştı.
VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere, burs almaya devam ettikleri her eğitim yılında 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle eğitim yardımı yapılacaktır. 2020 - 2021 eğitim yılında öğrenci başına aylık 75,00 TL verilecektir.
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2020 – 2021 Eğitim Yılı Yükseköğrenim Burs Başvuruları
Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-2)'ye göre değerlendirilmektedir.
Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere ve bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim BURSU VERİLMEMEKTEDİR.