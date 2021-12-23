VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları hakkında son açıklamalar

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, '16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.' denildi. KYK burs sonuçları geçtiğimiz hafta erişime açıldı.