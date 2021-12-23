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Haber Giriş: 23 Aralık 2021 - 08:56 | 

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları hakkında son açıklamalar

VGM burs sonuçları, başvurularını yapan adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs başvuruları kasım ayında sona erdi. Başvuru yapan öğrenciler sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanması heyecanı daha da artırdı. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

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VGM burs sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları 30 Ekim'de, yükseköğrenim başvuruları 15 Kasım'da sona erdi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirme işlemlerinin başlayacağı duyurulmuştu. Sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden yayımlanacak.
2VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, '16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.' denildi. KYK burs sonuçları geçtiğimiz hafta erişime açıldı.
3VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.
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