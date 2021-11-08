VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvurusu sonuçlarında son durum
VGM burs sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl belirli tarihlerde ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvurularını alıyor. Ortaöğrenim işlemleri 30 Ekim’de sona erdi. Yükseköğrenim başvuruları ise tüm hızıyla devam ediyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte burs başvuru sonuçlarında son durum
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
VGM burs sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 2021 - 2022 eğitim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu için başvurularını yapan adaylar heyecanla sonuçları beklemeye başladılar. Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler aylık 100,00 TL ortaöğrenim eğitim yardımı, aylık 400,00 TL yükseköğrenim bursu alacaklar.
2
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.
3
YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?
VGM yükseköğrenim bursu başvurusu 15 Kasım tarihinde sona erecek. 2021 - 2022 eğitim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 01 – 15 Kasım 2021 tarihleri arasında kurumumuz internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle kabul ediliyor.