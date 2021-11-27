VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte burs sonuçlarında son durum
Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından karşılıksız burs veriliyor. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu için başvurular sona erdi. Gözler şimdi VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün (VGM) burs başvuruları için verdiği süre yakın zaman önce bitmişti. Her sene olduğu gibi bu sene de binlerce ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencisine burs imkanı sunacak olan VGM'den sonuç açıklaması bekleniyor. İşte 2021 burs sonuçlarında son durum
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.
Bu sene ortaöğrenim burs başvuruları 30 Ekim'de, yükseköğrenim burs başvuruları ise 15 Kasım'da sona erdi.
Kurum tarafından yapılan açıklamada, "yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.
Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.
Bu sene ortaöğrenim burs başvuruları 30 Ekim'de, yükseköğrenim burs başvuruları ise 15 Kasım'da sona erdi.
Kurum tarafından yapılan açıklamada, "yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.