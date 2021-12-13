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Haber Giriş: 13 Aralık 2021 - 21:40 | 

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 VGM sonuçlarında son durum

VGM burs başvuru sonuçları hakkında detayları merak eden birçok öğrenci, konuyla ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), burs başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz bir tarih bilgisi ise yok. Peki VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

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VGM burs başvurusu yapan binlerce kişi, kurumun yapacağı sonuç açıklamasına odaklandı. "Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabı başvuru yapanlar tarafından merakla takip ediliyor. İşte, VGM burs başvuru sonuçlarında son durum...
2VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacaktır.

3VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.
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