VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 VGM sonuçlarında son durum
VGM burs başvurusu yapan binlerce kişi, kurumun yapacağı sonuç açıklamasına odaklandı. "Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabı başvuru yapanlar tarafından merakla takip ediliyor. İşte, VGM burs başvuru sonuçlarında son durum...
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacaktır.
16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacaktır.