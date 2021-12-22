VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 VGM sonuçlarında son durum
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2021 burs sonuçları, öğrenciler tarafından merakla beklenmeye devam ediliyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte aylık belirli meblağlarda burs alma hakkına sahip olacak olan öğrenciler, konuyla ilgili herhangi bir değişiklik olup olmadığını sorgulamaya başladı. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
VGM burs sonuçları, KYK sonuç açıklaması ardından gündeme geldi. Her yıl üniversite eğitiminin başlaması ve dönem ortasına yaklaşılmasının ardından sonuçları açıklayan VGM, bu yıl da burs sonuçları ile ilgili detayları internet üzerinden yayımlayacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu adaylar tarafından merakla bekleniyor. İşte, VGM burs başvurularında son durum...
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacaktır.
16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacaktır.