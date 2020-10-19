VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2020-2021 VGM burs başvuru sonuçlarında
VGM burs başvuruları ortaöğrenim ve yükseköğrenim için farklı tarihlerde alınıyor. VGM ortaöğrenim burs başvurusu 1 Ekim ve 15 Ekim tarihleri aralığında alındı. 15 Ekim’de başlayan yükseköğrenim burs başvuruları ise devam ediyor. Peki Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar
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VGM burs başvuru sonuçları ile ilgili araştırmalar hızlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvurusu 1 Ekim ve 15 Ekim tarihleri aralığında yapıldı. Yükseköğrenim burs başvuruları ise 15-30 Ekim aralığında gerçekleştiriliyor. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitesi üzerinden yapılacak. İşte konu ile ilgili bilgiler
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VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ortaöğrenim burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitesi üzerinden yapılacaktır.
Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 25 Kasım, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlar ise 2 Ocak’ta açıklanmıştı.
Yükseköğrenim burs başvuruları ile ilgili yapılan açıklamada, ' Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere Kurumumuzca burs verilmediğinden, “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları” Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. ' denildi.
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VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Ortaöğrenim bursu almaya hak kazanan öğrencilere, burs almaya devam ettikleri her eğitim yılında 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle eğitim yardımı yapılacaktır. 2020 - 2021 eğitim yılında öğrenci başına aylık 75,00 TL verilecektir.
2020 - 2021 öğretim döneminde yükseköğrenim bursu almaya hak kazanan öğrencilere, burs almaya devam ettikleri her eğitim döneminde 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle burs verilecek olup 2020 – 2021 eğitim yılında aylık 300,00 TL burs verilecektir