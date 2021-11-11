VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM burs sonuçları için geri sayım
VGM burs sonuçları için heyecan giderek artıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs veriyor. VGM ortaöğrenim burs başvurularının sona erdi. Yükseköğrenim için ise işlemler 15 Kasım tarihine kadar online olarak kurumun internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
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VGM burs sonuçları her sene yoğun ilgi görüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları sona erdi, yükseköğrenim için ise işlemler 15 Kasım'da tamamlanacak. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak. İşte detaylar
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VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.
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VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.