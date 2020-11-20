VGM burs sonuçları açıklandı! VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları sorgulama

VGM burs sonuçları ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı ve sonuçlar erişime açıldı. VGM burs sonuçları ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘2020 – 2021 eğitim yılı burs başvurularımız sona ermiştir. Ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru değerlendirmeleri tamamlanmıştır.’ denildi. VGM ortaöğrenim eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilere eğitim yardımı aldıkları süreler içerisinde her eğitim döneminde 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 75,00 TL eğitim yardımı yapılacak.