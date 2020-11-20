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Haber Giriş: 20 Kasım 2020 - 12:02 | 

VGM burs sonuçları açıklandı! VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları sorgulama

VGM burs sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Başvuruları alınan Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs sonuçları erişime açıldı. Ortaöğrenim eğitim yardımı almaya hak kazananlar her ay 75 TL, yükseköğrenim bursu almaya hak kazanan öğrenciler ise her ay 300 TL burs alacaklar. Peki VGM burs başvuru sonuçları nereden sorgulanır? İşte sorgulama ekranı…

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VGM burs sonuçları ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı ve sonuçlar erişime açıldı. VGM burs sonuçları ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘2020 – 2021 eğitim yılı burs başvurularımız sona ermiştir. Ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru değerlendirmeleri tamamlanmıştır.’ denildi. VGM ortaöğrenim eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilere eğitim yardımı aldıkları süreler içerisinde her eğitim döneminde 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 75,00 TL eğitim yardımı yapılacak.

2VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI
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VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

VGM ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı. İşte kurum tarafından yapılan açıklama:

2020 – 2021 eğitim yılı burs başvurularımız sona ermiştir. Ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru değerlendirmeleri tamamlanmıştır.

VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

3YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır.

Başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.

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