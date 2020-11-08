VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM 2020 2021 burs başvuru sonuçları için gözler resmi açıklamada

VGM burs sonuçları son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. 01-15 Ekim tarihleri arasında Ortaöğrenim, 15-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen yükseköğretim burs başvuruları https://www.vgm.gov.tr/ adresi üzerinden duyurulacak. Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 25 Kasım, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlar ise 2 Ocak’ta açıklanmıştı. Ancak bu yılki sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. İşte detaylar.