VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM 2020 2021 burs başvuru sonuçları için gözler resmi açıklamada
VGM burs sonuçları için gözler artık yapılacak son dakika açıklamalara çevrildi. Ayrı tarihlerde alınan 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları sonuçları yapılan değerlendirme sonrası kurumun internet sitesinden ilan edilecek. Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemleri Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.
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VGM burs sonuçları son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. 01-15 Ekim tarihleri arasında Ortaöğrenim, 15-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen yükseköğretim burs başvuruları https://www.vgm.gov.tr/ adresi üzerinden duyurulacak. Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 25 Kasım, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlar ise 2 Ocak’ta açıklanmıştı. Ancak bu yılki sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. İşte detaylar.
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VGM ORTAÖĞRETİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ortaöğrenim burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitesi üzerinden yapılacaktır.
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YÜKSEKÖĞRETİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Yükseköğrenim burs başvuruları ile ilgili yapılan açıklamada, ' Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere Kurumumuzca burs verilmediğinden, “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları” Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. ' denildi.
Sonuçlar açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
VGM ortaöğrenim eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilere eğitim yardımı aldıkları süreler içerisinde her eğitim döneminde 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 75,00 TL eğitim yardımı yapılmaktadır.
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VGM yükseköğrenim bursu almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 300,00 TL burs verilmektedir.