VGM burs sonuçları açıklandı mı? Gözler VGM ortaöğrenim burs sonuçlarında

VGM burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. VGM ortaöğrenim burs başvurusu 1 Ekim’de başladı. 2020 – 2021 eğitim yılı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olan ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları 15 Ekim tarihine kadar yapılabilecek. Burs almaya hak kazanan öğrencilere, burs almaya devam ettikleri her eğitim yılında 9 ay burs alabilecekler. İşte detaylar
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VGM burs başvurusu her yıl belirli tarihlerde alınıyor. VGM ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olan ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim ve 15 Ekim tarihleri aralığında yapılıyor. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitesi üzerinden yapılacak.
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VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitesi üzerinden yapılacaktır.
Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 25 Kasım, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlar ise 2 Ocak’ta açıklanmıştı.
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VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere, burs almaya devam ettikleri her eğitim yılında 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle eğitim yardımı yapılacaktır. 2020 - 2021 eğitim yılında öğrenci başına aylık 75,00 TL verilecektir.