VGM burs sonuçları açıklandı mı? Gözler VGM ortaöğrenim burs sonuçlarında

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitesi üzerinden yapılacaktır.



Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 25 Kasım, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlar ise 2 Ocak’ta açıklanmıştı.