VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak? VGM burs başvurusu için geri sayım
VGM burs başvurusu ile ilgili açıklama yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada bu yıl da VGM ortaöğrenim burs başvurularının ilk olarak alınmaya başlanacağı, daha sonra da yükseköğrenim için başvurularının başlayacağı bildirildi. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak? İşte detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
VGM burs başvuruları ile ilgili yapılan açıklamada tarihler bildirildi. Yapılan açıklamaya göre VGM ortaöğrenim burs başvurusu 15 Ekim tarihinde, yükseköğrenim burs başvurusu ise 1 Kasım’da başlayacak. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak. İşte VGM burs ücreti hakkında bilgiler
2
VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Yayınlanan takvime göre, ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 01 Kasım 2021'de başlayacak. Ortaöğrenim burs başvuruları 30 Ekim'de, yükseköğrenim bursu başvuruları ise 15 Kasım'da sona erecek.
Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” için başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.' denildi.
3
VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.