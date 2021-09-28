VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak? VGM burs başvurusu 2021 için geri sayım
VGM burs başvurusu ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları her yıl belirli tarihlerde kurumun resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs başvuru tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak? İşte VGM burs başvuru tarihi ve ücreti hakkında detaylar
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VGM burs başvuruları ile ilgili açıklama yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl yükseköğrenim bursu ve ortaöğrenim bursu başvurularını alıyor. Yayınlanan takvime göre, ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 01 Kasım 2021'de başlayacak. Öte yandan kurum, 2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapıldığını duyurdu ve ücretleri açıkladı.
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VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Yayınlanan takvime göre, ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 01 Kasım 2021'de başlayacak. Ortaöğrenim burs başvuruları 30 Ekim'de, yükseköğrenim bursu başvuruları ise 15 Kasım'da sona erecek.
Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” için başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.' denildi.
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VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.