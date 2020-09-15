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Haber Giriş: 15 Eylül 2020 - 15:43 | 

VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak? İşte VGM 2020 burs başvuru tarihi

VGM burs başvurusu 2020 yılında da yoğun ilgi görüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl belirli tarihlerde burs başvurularını alıyorlar. Kurum tarafından Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burs veriliyor. Peki VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak? İşte kurum tarafından açıklanan başvuru tarihi

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VGM burs başvurularının ne zaman yapılacağı ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020-2021 Öğretim Yılı Yükseköğrenim Bursu için başvurular 15 Ekim tarihinden itibaren alınacak. Peki VGM burs ücreti ne kadar?

2VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK
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VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020-2021 Öğretim Yılı Yükseköğrenim Bursu için başvurular 15.10.2020 tarihinde başlayacaktır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

3VGM BURSU NE KADAR
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VGM BURSU NE KADAR?

2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.

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