MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVGM burs başvurusu ne zaman? Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite VGM burs başvuru tarihleri belli oldu!
GeriGündem VGM burs başvurusu ne zaman? Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite VGM burs başvuru tarihleri belli oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 02 Ekim 2021 - 01:38 | 

VGM burs başvurusu ne zaman? Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite VGM burs başvuru tarihleri belli oldu!

VGM burs başvuru tarihleri, üniversite ve ortaöğrenim öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Üniversite sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin beklediği VGM burs başvuru tarihleri Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs ücreti ortaöğrenim için aylık 100,00 TL, yükseköğrenim için aylık 400,00 TL olacak. Başvurular VGM'nin internet sitesinden gerçekleşecek. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman? İşte, 2021 VGM burs başvuru tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

VGM burs başvuru ekranı üzerinden gerçekleşecek olan başvuru işlemleri için geri sayım devam ediyor. Her yıl binlerce öğrencinin faydalandığı VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru tarihleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. 2021 VGM burs başvurularını www.vgm.gov.tr üzerinden tamamlayacaklar. VGM ortaöğrenim bursu 15 Ekim'de yükseköğrenim bursu ise 1 Kasım 2021 tarihinde başlayacak.

2VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 - 2022 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURU TARİHLERİ​​

 

Başlangıç

Bitiş

Ortaöğrenim Bursu

15 Ekim 2021

30 Ekim 2021

Yükseköğrenim Bursu

01 Kasım 2021

15 Kasım 2021

Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu             

     01 Kasım 2021     

     15 Kasım 2021     

3VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” için başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir." ifadeleri yer aldı.

4

VGM bu yıl için belirlediği tutarı da "2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir." ifadeleriyle duyurdu.

5VGM BURSLARI NE KADAR OLDU

VGM BURSLARI NE KADAR OLDU?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi