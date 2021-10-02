VGM burs başvurusu ne zaman? Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite VGM burs başvuru tarihleri belli oldu!
VGM burs başvuru tarihleri, üniversite ve ortaöğrenim öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Üniversite sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin beklediği VGM burs başvuru tarihleri Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs ücreti ortaöğrenim için aylık 100,00 TL, yükseköğrenim için aylık 400,00 TL olacak. Başvurular VGM'nin internet sitesinden gerçekleşecek. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman? İşte, 2021 VGM burs başvuru tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler.
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VGM burs başvuru ekranı üzerinden gerçekleşecek olan başvuru işlemleri için geri sayım devam ediyor. Her yıl binlerce öğrencinin faydalandığı VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru tarihleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. 2021 VGM burs başvurularını www.vgm.gov.tr üzerinden tamamlayacaklar. VGM ortaöğrenim bursu 15 Ekim'de yükseköğrenim bursu ise 1 Kasım 2021 tarihinde başlayacak.
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VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2021 - 2022 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURU TARİHLERİ
Başlangıç
Bitiş
Ortaöğrenim Bursu
15 Ekim 2021
30 Ekim 2021
Yükseköğrenim Bursu
01 Kasım 2021
15 Kasım 2021
Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu
01 Kasım 2021
15 Kasım 2021
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VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” için başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.
2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir." ifadeleri yer aldı.
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VGM bu yıl için belirlediği tutarı da "2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir." ifadeleriyle duyurdu.