VGM burs başvurusu ne zaman? İşte üniversite VGM burs başvuru takvimi

VGM BURSLARI NE KADAR OLDU? VGM bu yıl için belirlediği tutarı da "2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir." ifadeleriyle duyurdu.