VGM burs başvurusu ne zaman? İşte üniversite VGM burs başvuru takvimi
İhtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından karşılıksız burs veriliyor. VGM bursu için başvuru yapacak öğrenciler, müracaatlar için belirlenen tarihin ne zaman olduğunu ve başvuru şartlarını merak ediyor. Peki, VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
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VGM burs başvuru tarihleri geçtiğimiz günlerde 2021-2021 takvimiyle paylaşılmıştı. Ortaöğrenim Bursu, Yükseköğrenim Bursu ve Yabancı Uyruklu Yükseköğrenim Bursu olmak üzere üç ayrı alanda verilen VGM bursu için başvurular ekim ve kasım ayında alınacak. İşte, üniversite VGM burs başvuru takvimi...
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VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yayınlanan takvime göre, ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 01 Kasım 2021'de başlayacak.
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VGM BURSLARI NE KADAR OLDU?
VGM bu yıl için belirlediği tutarı da "2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir." ifadeleriyle duyurdu.