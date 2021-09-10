VGM burs başvurusu ne zaman? İşte 2021 VGM başvurularında son durum
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu için geri sayım başladı. 2021 YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ve ardından kayıt işlemlerinin de sona ermesi ile birlikte burs arayışına giren üniversiteliler, VGM'nin 2021 burs başvurularına odaklandı. Öte yandan VGM'nin lise bursu için de öğrencilerin beklentisi ve araştırması sürüyor. Peki, VGM 2021 burs başvuruları ne zaman?
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VGM bursu için başvuru tarihleri, yüz binlerce lise ve üniversite öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sunması adına burs dağıtımı yapan VGM'nin, bu yıl söz konusu burslar içine hangi tarihte başvuruları almaya başlayacağı ve başvuru şartlarının neler olacağı merak ediliyor. İşte, 2021 VGM bursları hakkında son bilgiler...
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VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.
Gerek ortaöğrenim eğitim yardımları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur.
Geçtiğimiz yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim ve 15 Ekim tarihleri aralığında yapıldı. VGM yükseköğrenim burs başvuruları ise 15 Ekim tarihinde başladı.
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ÖĞRENCİLERE BURSLARI NASIL ÖDENİR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası’ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Vakıf Katılım Bankası’nın 444 44 77 ya da 0850 202 1 202 nolu telefonları aranarak öğrencinin bulunduğu yere adına hazırlanmış banka kartı ile banka kartını kullanabilmesi için gerekli evraklar kurye ile öğrenciye ulaştırılmaktadır. Gerekli evrak ve işlemlerin tamamlanmasının ardından banka kartı aktif olan öğrenciler kamu ortak ATM’lerinden burslarını alabilirler.
Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.