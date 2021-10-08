VGM burs başvurusu ne zaman başlıyor? 2021 VGM burs başvuru tarihleri belli oldu
VGM burs başvuru tarihleri ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. VGM burs başvurusu her yıl yükseköğretim ve ortaöğrenim için farklı tarihlerde alınıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü başvuru detaylarını resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Buna göre öncelikle ortaöğrenim için işlemler gerçekleştirilecek. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak?
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VGM burs başvurusu için geri sayım başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ile ilgili yaptığı açıklamada ortaöğrenim burs başvurularının ekim ayı içerisinde başlayacağını duyurdu ve tarihi açıkladı. İşlemler 15 Ekim’den itibaren belirtilen tarihe kadar yapılabilecek. Yayımlanan duyuruda VGM burs ücretlerinde de artış olduğu bildirildi.
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VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Yayınlanan takvime göre, ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 01 Kasım 2021'de başlayacak. Ortaöğrenim burs başvuruları 30 Ekim'de, yükseköğrenim bursu başvuruları ise 15 Kasım'da sona erecek.
Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” için başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.' denildi.
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VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.