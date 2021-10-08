VGM burs başvurusu ne zaman başlıyor? 2021 VGM burs başvuru tarihleri belli oldu

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK? Yayınlanan takvime göre, ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 01 Kasım 2021'de başlayacak. Ortaöğrenim burs başvuruları 30 Ekim'de, yükseköğrenim bursu başvuruları ise 15 Kasım'da sona erecek.



Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” için başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.' denildi.