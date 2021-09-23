VGM burs başvurusu ne zaman başlayacak? İşte 2021 VGM yükseköğrenim burs başvuru takvimi
İhtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından karşılıksız burs veriliyor. VGM bursu için başvuru yapacak öğrenciler, müracaatlar için belirlenen tarihin ne zaman olduğunu ve başvuru şartlarını merak ediyor. Peki, 2021 VGM burs başvurusu ne zaman başlayacak?
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Ortaöğrenim Bursu, Yükseköğrenim Bursu ve Yabancı Uyruklu Yükseköğrenim Bursu olmak üzere üç ayrı alanda verilen VGM bursu için başvurular bu yıl da alınacak. VGM'den burs alabilmek için kurum tarafından belirlenen şartları taşımak gerekiyor. İşte, 2021 VGM yükseköğrenim burs başvuru takvimi...
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VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yayınlanan takvime göre, ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 01 Kasım 2021'de başlayacak.
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VGM BURSLARI NE KADAR OLDU?
VGM bu yıl için belirlediği tutarı da "2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir." ifadeleriyle duyurdu.