VGM burs başvurusu ne zaman başlayacak? İşte 2021 VGM yükseköğrenim burs başvuru takvimi

Ortaöğrenim Bursu, Yükseköğrenim Bursu ve Yabancı Uyruklu Yükseköğrenim Bursu olmak üzere üç ayrı alanda verilen VGM bursu için başvurular bu yıl da alınacak. VGM'den burs alabilmek için kurum tarafından belirlenen şartları taşımak gerekiyor. İşte, 2021 VGM yükseköğrenim burs başvuru takvimi...