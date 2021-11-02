VGM burs başvurusu nasıl yapılır? İşte VGM burs başvuru şartları
VGM burs başvurusu ile ilgili açıklama yapıldı ve yükseköğrenim bursu için başvurular 1 Kasım’da alınmaya başlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre öğrencilerin işlemlerini 15 Kasım’a kadar tamamlaması gerekiyor. Peki, VGM burs başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları ve detaylar
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VGM burs başvuruları 1 Kasım’da başladı ve 15 Kasım tarihinde sona erecek. 15 Kasım 2021 tarihinden sonra başvuruların doğruluk kontrolleri yapılacak ve değerlendirmenin ardından sonuçlar açıklanacak. Adaylar başvurularını online olarak gerçekleştirecekler. 2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapıldı ve yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.
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VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2021 - 2022 eğitim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 01 – 15 Kasım 2021 tarihleri arasında kurumumuz internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacaktır.
Giriş Ekranında “T.C. Kimlik Numarası”, “Ad”, “Soyad”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “Güvenlik Kodu” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesine dair Açıklama Metni” alanları yer almaktadır. Bu alanları doldururken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
15 Kasım 2021 tarihinden sonra başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-2)’ye göre değerlendirilecektir.
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VGM BURS ŞARTLARI NELERDİR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.
Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.