VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Gözler VGM burs başvuru sonuçlarında
VGM burs başvuruları her yıl yoğun ilgi görüyor. Kurum Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu olmak üzere iki farklı burs veriyor. VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim tarihinde başladı. Burs almak isteyenlerin başvurularını 15 Ekim’e kadar tamamlamaları gerekiyor. Peki VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte VGM burs başvuru ekranı ve detaylar
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VGM burs başvurusu yapmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini araştırmaya başladılar. VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim ve 15 Ekim tarihleri aralığında yapılacak. Burs almaya hak kazanan öğrencilere, burs almaya devam ettikleri her eğitim yılında 9 ay süreyle eğitim yardımı yapılacaktır. 2020 - 2021 eğitim yılında öğrenci başına aylık 75,00 TL verilecek.
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VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim ve 15 Ekim tarihleri aralığında yapılacak.
Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020-2021 Öğretim Yılı Yükseköğrenim Bursu için başvurular 15.10.2020 tarihinde başlayacaktır.
2020 – 2021 eğitim yılında Genel Müdürlüğümüz tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek olan “Ortaöğrenim Bursu" için başvurunuzu belirtilen tarihlerde eğitim durumunuza uygun olan ve aşağıda yer alan linkteki başvuru formlarını doldurarak yapabilirsiniz.