VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2020 VGM ortaöğretim burs başvuru tarihleri

VGM burs başvuru tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl belirli tarihlerde burs başvurularını alıyorlar. Ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim ve 15 Ekim tarihleri aralığında yapılacak. 2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL burs verilmesi planlanılıyor. İşte VGM burs başvuru ekranı