VGM burs başvurusu ekranı - 2020 yükseköğrenim VGM burs başvuruları ne zaman bitecek? İşte başvuru şartları

2020 – 2021 eğitim yılı VGM Yükseköğrenim bursu için başvurular alınmaya devam ediyor. Öncelikli olarak anne ve ya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilecek olan VGM üniversite bursu için başvurular 30 Ekim tarihine kadar devam edecek. VGM yükseköğrenim burs başvurusu yapacak olan öğrencilerin Giriş Ekranında “Adı”, “Soyadı”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “Kimlik Numarası alanları ile “Güvenlik Doğrulama” alanı yer almaktadır. Bu alanları doldururken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.