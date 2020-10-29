VGM burs başvurusu ekranı - 2020 yükseköğrenim VGM burs başvuruları ne zaman bitecek? İşte başvuru şartları
VGM üniversite burs başvuru ekranı, üniversite başvurularını yapacak olan öğrenciler tarafından takip ediliyor. 15 Ekim tarihinde alınmaya başlanan VGM üniversite burs başvuruları www.vgm.gov.tr adresi üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle tamamlanacak. Başvuru şartlarını karşılayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs başvuru işlemleri devam ederken, gözler son başvuru tarihine çevrildi. Peki, 2020 yükseköğrenim VGM burs başvuruları ne zaman bitecek? İşte, VGM üniversite burs başvurusu yapma ekranı ve son başvuru tarihiyle ilgili bilgiler.
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2020 – 2021 eğitim yılı VGM Yükseköğrenim bursu için başvurular alınmaya devam ediyor. Öncelikli olarak anne ve ya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilecek olan VGM üniversite bursu için başvurular 30 Ekim tarihine kadar devam edecek. VGM yükseköğrenim burs başvurusu yapacak olan öğrencilerin Giriş Ekranında “Adı”, “Soyadı”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “Kimlik Numarası alanları ile “Güvenlik Doğrulama” alanı yer almaktadır. Bu alanları doldururken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
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VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020-2021 Öğretim Yılı Yükseköğrenim Bursu için başvurular 15.10.2020 tarihinde başladı.. Başvuru işlemleri VGM'nin internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacaktır.
2020 - 2021 eğitim öğretim dönemi VGM üniversite burs başvuruları www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurularak alınacak. Yükseköğretim bursu başvuru formunu doldurabilmek için adayların kimlik bilgilerini doldurarak öncelikle forma giriş yapılmaları gerekiyor. Başvuru formuna öğrencilerin T.C kimlik numarası, doğum tarihi, anne baba adı ve kimlik seri no bilgilerini yazması gerekiyor.
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Giriş Ekranında “T.C. Kimlik Numarası”, “Ad”, “Soyad”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “KimlikTürü”, “Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı Seri – No” alanları ile “Güvenlik Doğrulama” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesine dair Açıklama Metni” alanları yer almaktadır. Bu alanları doldururken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
1- Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki ya da varsa kimlikkartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır. Aksi takdirde sistem uyarı vererek, yanlış girişyapılan alana sizi yönlendirecektir. Özellikle isim bilgisi girilen alanlarda isimden önce yada sonra boşluk bırakılmamaya dikkat edilmelidir.
2- Giriş Ekranındaki alanların tamamı BÜYÜK HARFLER ile doldurulmalıdır.
3- Doğum Tarihi alanı ggaayyyy, gg.aa.yyyy, gg/aa/yyyy olacak şekilde doldurulabilir.Başvurular için aşağıdaki linkten başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?
15 Ekim tarihinde başlayan başvurular 30 Ekim 2020 tarihine kadar tamamlanacak. Başvuru sonuçları kurumun internet sitesi üzerinden yayımlanacak.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
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f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.
Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.