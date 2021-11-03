VGM burs başvuruları ne zaman bitecek? Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite burs başvurusunda son tarih bilgisi!
VGM burs başvuru tarihleri, üniversite öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. 30 Ekim tarihinde ortaöğrenim başvurularının sona ermesinin ardından yükseköğrenimde öğrenim gören öğrenciler için süreç başladı. 2021-2022 eğitim yılında burslardan yararlanacak yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrenciler, www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda başvurularını tamamlayacaklar. Gözler şimdi VGM burs başvurularının sona ereceği tarihte. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman bitecek? İşte, Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları ve başvuruları hakkında bilgiler.
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VGM burs başvurusu ne zaman bitecek sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” için başvurular Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1 Kasım tarihinde başladı. Aylık 400,00 TL olarak verilecek olan VGM bursları için başvurular T.C kimlik numarası, isim soyisim, doğum tarihi gibi kişisel bilgiler ile https://burs.vgm.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak.
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VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Yükseköğrenim ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Burs Başvuruları 1-15 Kasım 2021 tarihleri arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacak olup başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
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VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ortaöğrenim Burs Başvuruları 31.10.2021 tarihi itibariyle sona ermiş olup başvuru değerlendirme işlemleri tamamlandığında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanarak, sorguya açılacaktır.
Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili ilerleyen günlerde açıklama gelmesi bekleniyor.
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VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere ve bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir. Durumu yükseköğrenim bursu almaya engel öğrenciler başvuru yapsalar dahi başvurularının değerlendirmeye alınmayacağı unutulmamalıdır.
Geçtiğimiz eğitim dönemlerinde sosyal medyada ve internette Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili yanlış haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar yayınlandığı görülmüştür. Bu nedenle bu türden sahte haber, sayfa ve hesaplara itibar edilmemesi ve Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerin www.vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edilmesi önemlidir.
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Başvuruların en sağlıklı ve kolay şekilde bilgisayardan yapıldığı unutulmamalıdır. Cep telefonu ya da tabletlerden, cihazların işletim sistemlerinin güncel olmamasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle başvuru yapılırken sıkıntı yaşanabilmektedir. Cep telefonu ile yapılan başvurularda forma girilen her harf ve rakamın tek tek klavyeden yazılması ve isimlerde Türkçe karakterler olması haline Türkçe karakterlerin formlarda doğru yazılmış olması gerekmektedir.
Doğru ve kolay başvuru yapmak için başvuru yapmadan Başvuru Kılavuzları mutlaka okunmalıdır. Başvuru kılavuzlarına başvuru giriş ekranlarından ulaşabilirsiniz.
Başvurularınız başvuru formlarında beyan ettiğiniz bilgilerin ilgili kamu kurumlarından yapılan doğruluk kontrolleri yapılarak gerekmesi halinde sizlerden belge talep edilerek değerlendirilmektedir. Beyan edilen bilgilerin hatalı, yanlış ya da gerçeğe aykırı olduğu tespit edildiğinde başvurunuz iptal edileceğinden vermiş olduğunuz bilgiler doğru ve gerçeğe uygun olmalıdır. Başvuru süreleri içerisinde tekrar başvuru formuna girerek başvuru formunuzda doldurmuş olduğunuz bilgilerinizi güncellemeniz/değiştirmeniz mümkündür.
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Başvuru sürelerinin tamamlanmasının ardından Bölge Müdürlüklerimiz başvurunuzun değerlendirilmesi için belge talebinde bulunabilirler. Bu nedenle başvuruda beyan edilen iletişim bilgileri (adres, cep telefonu, e-posta) güncel ve kullanılıyor olmalıdır. Belge talep edilmesi halinde belirtilen sürelerde belgelerin Bölge Müdürlüklerine iletilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde burs başvurunuz iptal edilir.
Başvuru formunda nüfus bilgilerinizi girebileceğiniz ekran açılmıyorsa, internete girdiğiniz yerdeki güvenlik ürünleri/cihazları formlarının açılmasını engelliyor olabilir. Özellikle kamu kurumlarından yapılan başvurularda bu sıkıntı yaşanabilmektedir. Kurumunuzun Bilgi İşlemi ile görüşmek ya da Kurum dışından başvuru yapmak sorunu çözecektir.