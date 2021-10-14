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Haber Giriş: 14 Ekim 2021 - 03:43 | 

VGM burs başvuruları ne zaman? 2021-2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve üniversite burs başvuru tarihleri!

VGM burs başvuruları için geri sayım başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" başvuru işlemleri bu hafta başlayacak. Aylık 100,00 TL olarak verilecek olan VGM ortaöğrenim burs başvurularının ardından, Vakıflar Genel Müdürlüğü burslarında süreç üniversite öğrencileri için devam edecek. 2021-2022 VGM burs başvuru işlemleri kurumun internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman? İşte, Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve üniversite burs başvuru tarihleri.

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VGM burs başvuruları öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Her yıl binlerce öğrencinin faydalandığı VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru tarihleri kurumun internet sitesinden açıklandı. Duyuruya göre VGM ortaöğrenim bursu 15 Ekim'de yükseköğrenim bursu ise 1 Kasım 2021 tarihinde başlayacak. Öğrenciler 2021 VGM burs başvurularını www.vgm.gov.tr üzerinden tamamlayacaklar.

2VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 - 2022 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURU TARİHLERİ​​

 

Başlangıç

Bitiş

Ortaöğrenim Bursu

15 Ekim 2021

30 Ekim 2021

Yükseköğrenim Bursu

01 Kasım 2021

15 Kasım 2021

Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu             

     01 Kasım 2021     

     15 Kasım 2021     

3BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

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Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

5BURSLAR NASIL ÖDENECEK

BURSLAR NASIL ÖDENECEK?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.

6BURS MİKTARI NE KADAR

BURS MİKTARI NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

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