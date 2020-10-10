VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru tarihleri

VGM’nin ‘Ortaöğrenim Bursu’ ve ‘Yükseköğrenim Bursu’ başvuruları geçtiğimiz günlerde yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. 2020 – 2021 eğitim yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek olan “Ortaöğrenim Bursu" ile üniversite öğrencilerine verilecek olan “Yükseköğrenim Bursu" için başvurular www.vgm.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor. VGM burs başvurusu yapacak olanlar son gün tarihini araştırırken; burs başvurusu için gerekli işlemleri tamamlayanlar, sonuç tarihini merak ediyor.