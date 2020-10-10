VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru tarihleri
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün burs başvurusu için süreç devam ediyor. 2020 – 2021 eğitim yılı takvimiyle, ‘Ortaöğrenim Bursu’ ve ‘Yükseköğrenim Bursu’ başvuru tarihleri paylaşıldı. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek. Peki, VGM burs başvuruları ne zamana kadar devam edecek? VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru tarihleri…
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VGM’nin ‘Ortaöğrenim Bursu’ ve ‘Yükseköğrenim Bursu’ başvuruları geçtiğimiz günlerde yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. 2020 – 2021 eğitim yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek olan “Ortaöğrenim Bursu" ile üniversite öğrencilerine verilecek olan “Yükseköğrenim Bursu" için başvurular www.vgm.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor. VGM burs başvurusu yapacak olanlar son gün tarihini araştırırken; burs başvurusu için gerekli işlemleri tamamlayanlar, sonuç tarihini merak ediyor.
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2020-2021 BURS BAŞVURU TARİHLERİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 2020-2021 eğitim yılı burs başvuruları;
•Ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) Bursu: 01 Ekim 2020-15 Ekim 2020
•Yükseköğrenim Bursu: 15 Ekim 2020-30 Ekim 2020
•Yabancı Uyruklu Yükseköğrenim Bursu(Yabancı uyruklu ve Mavi Kartlı öğrenciler için): 15 Ekim 2020-30 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılıyor.
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VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 25 Kasım, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlar ise 2 Ocak’ta açıklanmıştı.