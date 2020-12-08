VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler sonuç açıklamasında!
Yükseköğrenim gören öğrencilerin KYK 2020-2021 eğitim-öğretim yılı burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından da üniversite öğrencileri için burs veren bir diğer kurum olan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu merak konusu oldu. VGM burs başvuru sonuçları, bilindiği üzere her yıl KYK sonuçlarının ardından erişime açılıyor. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Binlerce üniversitelinin yakında takip ettiği VGM burs başvuru sonuçları için nefesler tutuldu. KYK burs başvuruları için değerlendirmenin tamamlanması ile birlikte şimdi ise VGM bursuna dair araştırmalar hız kazandı. İşte, 2020-2021 VGM burs sonuçları hakkında bilgi...
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KYK SONUÇLARI AÇIKLANDI
2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçları açıklandı.
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacak.
Başvuru sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyurular yine internet sitesi üzerinden yapılacak.
Yükseöğrenim burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yılki açıklama tarihi baz alındığında, sonuçların yeni yıldan sonra açıklanacağı tahmin ediliyor.
Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre değerlendirme işlemi devam ediyor. Sonuçlara ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.