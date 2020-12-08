VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler sonuç açıklamasında!

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacak.



Başvuru sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyurular yine internet sitesi üzerinden yapılacak.



Yükseöğrenim burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yılki açıklama tarihi baz alındığında, sonuçların yeni yıldan sonra açıklanacağı tahmin ediliyor.



Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre değerlendirme işlemi devam ediyor. Sonuçlara ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.



