VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM sonuçlarında son durum
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru işlemini gerçekleştiren öğrenciler, sonuç tarihine odaklandı. 2020 – 2021 eğitim yılında VGM tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek olan ‘Ortaöğrenim Bursu’ ile üniversite öğrencilerine verilecek olan ‘Yükseköğrenim Bursu’ için başvurular farklı tarihlerde gerçekleşti. Peki, VGM sonuçlarında son durum ne? VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
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1
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Üniversite ve ortaöğrenimde eğitim gören öğrencilerin burs başvurularında öncelikli tercihi olan VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) bu yılın burs başvuru sürecinin tamamladı. Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız bursu; yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay, ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay süre ile veriliyor.
2
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Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 2020-2021 eğitim yılı burs başvuruları;Ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) Bursu: 01 Ekim 2020-15 Ekim 2020
Yükseköğrenim Bursu: 15 Ekim 2020-30 Ekim 2020
Yabancı Uyruklu Yükseköğrenim Bursu(Yabancı uyruklu ve Mavi Kartlı öğrenciler için): 15 Ekim 2020-30 Ekim 2020 tarihleri arasında alındı. VGM burs başvuruları için tarih açıklaması yapılması ancak öncelikle ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor.