VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM sonuçlarında son durum

Üniversite ve ortaöğrenimde eğitim gören öğrencilerin burs başvurularında öncelikli tercihi olan VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) bu yılın burs başvuru sürecinin tamamladı. Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız bursu; yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay, ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay süre ile veriliyor.