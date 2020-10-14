VGM burs başvuru ekranı: 2020- 2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite burs başvuruları ne zaman başlıyor?
2020 VGM burs başvuru ekranı, yükseköğrenimde eğitimlerine devam eden adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 15 Ekim'de tamamlanan VGM burs başvuruları sonrası üniversite burs başvuruları için müracaatlar başlayacak. Bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret almayan veya gelire sahip öğrencilerin başvuru şartları arasında yer aldığı VGM burs başvuruları için başvuru formunu adayların doldurması gerekiyor. Peki, 2020- 2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman? İşte, VGM burs başvuru ekranı ve başvuru tarihleri.
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1 Ekim tarihinde başlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim başvuru işlemlerinin 15 Ekim'de tamamlanmasının ardından, yükseköğretim başvuruları alınmaya başlanacak. 2020 VGM burs başvuru işlemleri https://burs.vgm.gov.tr/ adresinden başvuru formu doldurularak gerçekleşecek. İşte, 2020 VGM burs başvurularıyla ilgili ayrıntılar.
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VGM ÜNİVERSİTE BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020-2021 Öğretim Yılı Yükseköğrenim Bursu için başvurular 15.10.2020 tarihinde başlayacak. Başvuru işlemleri VGM'nin internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacaktır. Başvurular 30 Ekim 2020 tarihine kadar tamamlanacak.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.
Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.
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VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2020 - 2021 eğitim öğretim dönemi VGM üniversite burs başvuruları www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurularak alınacak. Yükseköğretim bursu başvuru formunu doldurabilmek için adayların kimlik bilgilerini doldurarak öncelikle forma giriş yapılmaları gerekiyor.
Başvurular başladığı zaman aşağıdaki linkten başvuru yapabilirsiniz.