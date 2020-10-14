MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVGM burs başvuru ekranı: 2020- 2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite burs başvuruları ne zaman başlıyor?
GeriGündem VGM burs başvuru ekranı: 2020- 2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite burs başvuruları ne zaman başlıyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 14 Ekim 2020 - 23:50 | 

VGM burs başvuru ekranı: 2020- 2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite burs başvuruları ne zaman başlıyor?

2020 VGM burs başvuru ekranı, yükseköğrenimde eğitimlerine devam eden adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 15 Ekim'de tamamlanan VGM burs başvuruları sonrası üniversite burs başvuruları için müracaatlar başlayacak. Bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret almayan veya gelire sahip öğrencilerin başvuru şartları arasında yer aldığı VGM burs başvuruları için başvuru formunu adayların doldurması gerekiyor. Peki, 2020- 2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman? İşte, VGM burs başvuru ekranı ve başvuru tarihleri.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

1 Ekim tarihinde başlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim başvuru işlemlerinin 15 Ekim'de tamamlanmasının ardından, yükseköğretim başvuruları alınmaya başlanacak. 2020 VGM burs başvuru işlemleri https://burs.vgm.gov.tr/ adresinden başvuru formu doldurularak gerçekleşecek. İşte, 2020 VGM burs başvurularıyla ilgili ayrıntılar.

2VGM ÜNİVERSİTE BAŞVURULARI NE ZAMAN
Abone Olgoogle-news

VGM ÜNİVERSİTE BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020-2021 Öğretim Yılı Yükseköğrenim Bursu için başvurular 15.10.2020 tarihinde başlayacak. Başvuru işlemleri VGM'nin internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacaktır. Başvurular 30 Ekim 2020 tarihine kadar tamamlanacak.

3BAŞVURU ŞARTLARI NELER
Abone Olgoogle-news

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

4VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR
Abone Olgoogle-news

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020 - 2021 eğitim öğretim dönemi VGM üniversite burs başvuruları www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurularak alınacak. Yükseköğretim bursu başvuru formunu doldurabilmek için adayların kimlik bilgilerini doldurarak öncelikle forma giriş yapılmaları gerekiyor.

Başvurular başladığı zaman aşağıdaki linkten başvuru yapabilirsiniz.

VGM BURS BAŞVURU FORMU-TIKLAYINIZ

5VGM BURSU NE KADAR
Abone Olgoogle-news

VGM BURSU NE KADAR?

2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine ise aylık 300,00 TL burs imkanı sağlanmaktadır.

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi