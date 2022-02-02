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Vezir Alemşah kimdir, nasıl öldü? Kuruluş Osman Vezir Alemşah hakkında merak edilenler

#Vezir Alemşah#Alemşah#Kuruluş Osman

Vezir Alemşah, Kuruluş Osman izleyicileri tarafından merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde Osman Bey ve Alemşah karşı karşıya geliyor. Osman Bey, kurduğu strateji ile Vezir Alemşah'ı eline geçirip hesap soruyor. Peki, Vezir Alemşah kimdir, nasıl öldü? İşte merak edilenler

1/3Vezir Alemşah kimdir, nasıl öldü Kuruluş Osman Vezir Alemşah hakkında merak edilenler

Vezir Alemşah’ın nasıl öldüğü ve hayatı araştırılıyor. ATV ekranlarında her hafta çarşamba akşamları ekrana gelen dizide Taner Turan’ın hayat verdiği Alemşah karakteri ve Osman Bey karşı karşıya geliyor. Dizide Alemşah, Selçuklu Devleti'nin veziri olarak tanıtılıyor.

2/3VEZİR ALEMŞAH KİMDİR

VEZİR ALEMŞAH KİMDİR?

Vezir Alemşah, Selçuklu Devleti'nin veziri olarak tanıtılmakta ancak hakkında yeterli bir tarihi bilgi bulunmamaktadır. Sivrihisar’da XIV. yüzyıla ait Alemşah Kümbeti bulunuyor. Alemşah Kümbeti Anadolu Selçuklu türbe mimarisinin devamı sayılan bir yapı olmakla beraber, süslemesindeki bazı motifler Orta Asya geleneklerine işaret etmektedir. Alemşah'ın tarihte nasıl öldüğü hakkında bir bilgi de yer almıyor. Vezir Alemşah'ı canlandıran Taner Turan'ın biyografisi ise şu şekilde;

3/3TANER TURAN KİMDİR

TANER TURAN KİMDİR?

Turan, 17 Aralık 1969 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini İzmit’te tamamladı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu.

8 yıl Sivas Devlet Tiyatrosu’nda çalıştıktan sonra 2018 yılının ilk yarısına kadar da Bursa Devlet Tiyatrosu’nda görev aldı. Bağdat Hayvanat Bahçesindeki Bengal Kaplanı, Romeo ile Juliet, Hiç Kimsenin Öyküsü, Sihirli Kapı, Halktan Biri gibi oyunlarda oynadı ve yönetmenlik yaptı.

2000 yılında Dikkat Bebek Var dizisi ile TV'ye geçiş yapan Turan, sanat yaşamına Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ölene Kadar, Paramparça, Şeref Meselesi, Muhteşem Yüzyıl, Ezel, Kurtlar Vadisi Pusu, Tatlı Hayat, Dadı gibi dizilerle devam etti. Taner Turan, Nebahat Nalan Höke ile evlidir.

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#Vezir Alemşah#Alemşah#Kuruluş Osman