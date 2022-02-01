Vertigo nedir, belirtileri nelerdir? Galatasaray kalecisi Fatih Öztürk'ün vertigo hastalığı hakkında uzman doktordan kritik bilgiler

Vertigo farklı şekillerde kendini gösterebilir, bir alışveriş sırasında yukarıya bakan bir hasta ani baş dönmesi yaşayabileceği gibi bazı hastalar yatakta sağdan sola dönerken bile meydana gelebilir. Baş dönmesi, COVID-19 hastalarında karşılaşılan bir semptomdur. Vertigo ile karıştırılan hastalıklar ve semptomlar bulunmaktadır. Sersemlik hissiyatı (dizziness) en sık karıştırılan durumlardandır. Hastanın hissettiklerinin gerçek bir Vertigo olup olmadığı, uzman hekimler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkacaktır.