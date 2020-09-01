Vertigo ile ilgili bilgiler: Vertigo nedir? Vertigo belirtileri neler?

Baş dönmesi” ya da yaygın olarak kullanılan adıyla “vertigo” terimi bir hastalık ismi olmayıp denge sistemindeki çeşitli bozukluklar sonucu oluşan bir bulgudur. Denge, iç kulaktaki denge organı, göz ve vücuttaki kas iskelet sistemindeki sensörlerin koordine çalışması ile sağlanan kompleks bir mekanizmadır. Bu sistemler arasındaki koordinasyonu sağlayan da beyindir. Bu nedenle birçok hastalık karşımıza ilk bulgu olarak baş dönmesi ile çıkabilmektedir. İç kulaktaki denge organımız dengenin sağlanmasından birincil sorumlu organdır.