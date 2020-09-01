Vertigo ile ilgili bilgiler: Vertigo nedir? Vertigo belirtileri neler?
Final yapan Kadın dizisindeki Şirin karakteri ile adından söz ettiren Seray Kaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda vertigoya yaklandığını açıkladı. Seray Kaya’nın paylaşımı ardından vertigo bir kez daha gündeme geldi. Peki, vertigo nedir? Vertigo belirtileri neler? İşte vertigo ile ilgili bilgiler…
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1
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Baş dönmesi” ya da yaygın olarak kullanılan adıyla “vertigo” terimi bir hastalık ismi olmayıp denge sistemindeki çeşitli bozukluklar sonucu oluşan bir bulgudur. Denge, iç kulaktaki denge organı, göz ve vücuttaki kas iskelet sistemindeki sensörlerin koordine çalışması ile sağlanan kompleks bir mekanizmadır. Bu sistemler arasındaki koordinasyonu sağlayan da beyindir. Bu nedenle birçok hastalık karşımıza ilk bulgu olarak baş dönmesi ile çıkabilmektedir. İç kulaktaki denge organımız dengenin sağlanmasından birincil sorumlu organdır.
2
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VERTİGO BELİRTİLERİ NELER?
Hastalar tarafından dengesizlik, sersemlik, göz kararması hafif ya da şiddetli dönme gibi farklı şekillerde ifade edilebilir. Pek çok farklı etkene bağlı olarak hafif dengesizlikten çok şiddetli dönme hissine kadar değişen şiddetlerde şikâyet oluşabilmektedir. Baş dönmesine neden olan hastalıkların cinsine göre vertigoya eşlik eden bazı belirtiler vardır. Bunlar kulak çınlaması, bulantı, kesme, terleme, görme bozukluğu, işitme kaybıdır.
3
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VERTİGO NEDEN ORTAYA ÇIKIYOR?
•Birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan ve Dünya nüfusunun %5 ila %10’unu etkileyen vertigo; •Üst solunum yolu hastalıkları, •Meniere hastalığı, •Orta kulak iltihapları, •Beyin ve beyincik ile ilgili nörolojik hastalıklar ve tümörler •İç kulaktaki sıvıların artması, •Denge ile ilgili sinyalleri beyne ulaştıran sinirin iltihaplanması, •İç kulaktaki kristallerin yerinden oynaması.