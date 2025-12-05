×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Doğumhane kapısında gözyaşlarıyla beklemiş: Verilmiş en güzel kararımızsın çocuk!

Güncelleme Tarihi:

#Hayata Dair İlk Poz#Uraz Kaygılaroğlu#Melis İşiten
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 09:11

Ünlü oyuncu kızının yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı.