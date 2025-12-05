Doğumhane kapısında gözyaşlarıyla beklemiş: Verilmiş en güzel kararımızsın çocuk!

'Kapı kapanırken sarıldık birbirimize'

2019 yılında Caner Erdeniz ile nikah masasına oturan Müge Boz, 1 Haziran' 2024'de ikinci kez anne oldu. Boz, doğum fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı; altına duygusal bir de mesaj yazdı:"İşte doğuma giderken böyleydik... Tabi sezaryen olması her şeyi o kadar farklılaştırdı ki; ilk doğum deneyimime göre. Kutlama enerjisiyle girdim doğumhaneye, Vina ilk anlardan itibaren hastanede bizimleydi. Önceden sormuştum ona 'kardeşini nerede beklemek istersin' diye, 'hastanede sizinle' demişti. En son kapı kapanırken kalp yolladık birbirimize, sarıldık.Ve işte yine ben odada tek başımaydım, Caner gelene kadar. Bu sefer bambaşka duygularla, bambaşka bir Müge olarak anneliğimi bekledim. Kalbimin pıt pıt atışını hiç unutamam. Rika’mı ilk gördüğüm anı, sesini, Caner’in elimi sımsıkı tutuşunu... Şükürler olsun bebeğimiz sağlıkla dünyaya geldi. Bu güzel fotoğraflar da o günden bize en değerli anılar olarak kaldı... Hoş geldin ailemize Rika’m"