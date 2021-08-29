Verilen süre doluyor: AÖL ek sınavları saat kaça kadar sürecek? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL ek sınavları için verilen sürenin dolmasına kısa bir süre kala sonuç araştırmaları başladı. AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Peki, AÖL ek sınavları saat kaça kadar sürecek? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
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AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sınav tarihlerinde sınava katılamayan adaylar için düzenlenecek olan ek sınavın süresi 29 Ağustos’ta sona erecek.Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı ek sınavları 27 Ağustos 2021 tarihi saat 9:30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23:59'a kadar ONLİNE (ÇEVRİM İÇİ) olarak yapılacak.
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AÖL EK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
AÖL ek sınav sonuçlarının 15 günlük süre içerisinde yayınlanması bekleniyor. Yapılan açıklama sonrası sınav sonuçları ilan edilecek. Sonuçlar http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.
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Bir önceki sınavlar 28 Temmuz'da son bulmuş sonuçlar 4 Ağustos'ta ilan edilmişti.
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AÖL EK SINAV NEDİR?
Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlar haricinde Bakanlık tarafından yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.