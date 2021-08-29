Verilen süre doluyor: AÖL ek sınavları saat kaça kadar sürecek? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL EK SINAV NEDİR? Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlar haricinde Bakanlık tarafından yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.