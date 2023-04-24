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Vergisiz iPhone fiyatları 2023 | Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro Max fiyatı ne kadar? Öğrencilere vergisiz telefon kampanyası!

Güncelleme Tarihi:

#Vergisiz Cep Telefonu #Vergisiz Telefon#Vergisiz İphone Fiyatları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 13:20

Öğrencilere vergisiz telefon kampanyası kapsamında vergisiz iPhone fiyatları gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimler için seçim vaatlerini duyurdu. Seçim vaatleri arasında gençlerin en çok dikkatini çeken konulardan birisi de gençlere vergisiz telefon kampanyası oldu. Bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik aletlerin alımında uygun fiyat avantajı sağlayan kampanya gençleri heyecanlandırdı. İşte Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro Max fiyatı 2023!

1/8Vergisiz iPhone fiyatları 2023 | Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro Max fiyatı ne kadar Öğrencilere vergisiz telefon kampanyası



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde gençlere vergisiz cep telefonu müjdesi vermişti. Vergisiz iPhone fiyatları da bu sebeple merak edilmeye başlandı. Kampanyadan yararlanmak isteyen binlerce genç “Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro Max fiyatı ne kadar?” sorusunun cevabını merak ediyor. Bir defaya mahsus olacak kampanya telefon, bilgisayar ve tablet gibi elektronik eşyalarda geçerli olacak. İşte öğrencilere vergisiz telefon kampanyası kapsamında vergisiz iPhone fiyatları!

2/8GENÇLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU FIRSATLARI

GENÇLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU FIRSATLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

3/8VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI

VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI

iPhone 14 128 GB: 8.757 TL ÖTV (%50) I 4.727 TL KDV (%18) I 1.578 TL TRT Payı (%10) I 158 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 256 GB: 9.492 TL ÖTV (%50) I 5.123 TL KDV (%18) I 1.710 TL TRT Payı (%10) I 171 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 512 GB: 11.017 TL ÖTV (%50) I 5.947 TL KDV (%18) 1.985 TL TRT Payı (%10) I 199 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Plus 128 GB: 9.887 TL ÖTV (%50) I 5.337 TL KDV (%18) 1.781 TL TRT Payı (%10) I 178 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Plus 256 GB: 10.622 TL ÖTV (%50) I 5.733 TL KDV (%18) 1.914 TL TRT Payı (%10) I 191 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Plus 512 GB: 12.119 TL ÖTV (%50) I 6.541 TL KDV (%18) 2.184 TL TRT Payı (%10) I 218 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Pro 128 GB: 11.300 TL ÖTV (%50) I 6099 TL KDV (%18) 2.036 TL TRT Payı (%10) I 204 TL Kültür Bakanlığı (%1)

4/8Vergisiz iPhone fiyatları 2023 | Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro Max fiyatı ne kadar Öğrencilere vergisiz telefon kampanyası

iPhone 14 Pro 256 GB: 12.034 TL ÖTV (%50) I 6.496 TL KDV (%18) 2.168 TL TRT Payı (%10) I 217 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Pro 512 GB: 13.532 TL ÖTV (%50) I 7.304 TL KDV (%18) 2.438 TL TRT Payı (%10) I 244 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Pro 1 TB: 15.029 TL ÖTV (%50) I 8.112 TL KDV (%18) 2.708 TL TRT Payı (%10) I 271 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Pro Max 128 GB: 12.430 TL ÖTV (%50) I 6.709 TL KDV (%18) 2.240 TL TRT Payı (%10) I 224 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Pro Max 256 GB: 13.165 TL ÖTV (%50) I 7.105 TL KDV (%18) 2.372 TL TRT Payı (%10) I 237 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Pro Max 512 GB: 14.662 TL ÖTV (%50) I 7.914 TL KDV (%18) 2.642 TL TRT Payı (%10) I 264 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Pro Max 1 TB: 16.159 TL ÖTV (%50) I 8.722 TL KDV (%18) 2.911 TL TRT Payı (%10) I 291 TL Kültür Bakanlığı (%1)

5/8Vergisiz iPhone fiyatları 2023 | Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro Max fiyatı ne kadar Öğrencilere vergisiz telefon kampanyası

iPhone 14 128 GB

Telefonun fiyatı: 32 bin 999 TL

TRT Bandrol ücreti (yüzde 10): 1680 TL

Kültür Bakanlığı Payı (yüzde 1): 168 TL

ÖTV (yüzde 50): 9 bin 326 TL

KDV (yüzde 18): 5 bin 036 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65): 16 bin 210 TL

ÖTV’siz fiyatı: 21 bin 994 TL

Vergisiz fiyatı: 16 bin 803 TL

iPhone 14 Plus 128 GB

Telefonun fiyatı: 36 bin 999 TL

TRT Bandrol ücreti (yüzde 10): 1883 TL

Kültür Bakanlığı Payı (yüzde 1): 188 TL

ÖTV (yüzde 50): 10 bin 453 TL

KDV (yüzde 18): 5 bin 645 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65): 18 bin 169 TL

ÖTV’siz fiyatı: 24 bin 663 TL

Vergisiz fiyatı: 18 bin 834 TL

6/8Vergisiz iPhone fiyatları 2023 | Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro Max fiyatı ne kadar Öğrencilere vergisiz telefon kampanyası

iPhone 14 Pro 128 GB

Telefonun fiyatı: 41 bin 999 TL

TRT Bandrol ücreti (yüzde 10): 2 bin 138 TL

Kültür Bakanlığı Payı (yüzde 1): 214 TL

ÖTV (yüzde 50): 11 bin 867 TL

KDV (yüzde 18): 6 bin 408 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65): 20 bin 628 TL

ÖTV’siz fiyatı: 27 bin 996 TL

Vergisiz fiyatı: 21 bin 383 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB

Telefonun fiyatı: 45 bin 999 TL

TRT Bandrol ücreti (yüzde 10): 2 bin 341 TL

Kültür Bakanlığı Payı (yüzde 1): 234 TL

ÖTV (yüzde 50): 12 bin 995 TL

KDV (yüzde 18): 7 bin 17 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65): 22 bin 587 TL

ÖTV’siz fiyatı: 30 bin 665 TL

Vergisiz fiyatı: 23 bin 414 TL

7/8Vergisiz iPhone fiyatları 2023 | Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro Max fiyatı ne kadar Öğrencilere vergisiz telefon kampanyası

iPhone 13 128 GB

Telefonun fiyatı: 27 bin 999 TL

TRT Bandrol ücreti (yüzde 10): 1426 TL

Kültür Bakanlığı Payı (yüzde 1): 143 TL

ÖTV (yüzde 50): 7 bin 912 TL

KDV (yüzde 18): 4 bin 272 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65): 13 bin 752 TL

ÖTV’siz fiyatı: 18 bin 663 TL

Vergisiz fiyatı: 14 bin 255 TL

iPhone 13 mini 64 GB

Telefonun fiyatı: 24 bin 999 TL

TRT Bandrol ücreti (yüzde 10): 1272 TL

Kültür Bakanlığı Payı (yüzde 1): 128 TL

ÖTV (yüzde 50): 7 bin 61 TL

KDV (yüzde 18): 3 bin 813 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65): 12 bin 273 TL

ÖTV’siz fiyatı: 16 bin 666 TL

Vergisiz fiyatı: 12 bin 722 TL

8/8Vergisiz iPhone fiyatları 2023 | Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro Max fiyatı ne kadar Öğrencilere vergisiz telefon kampanyası

iPhone 12 64 GB

Telefonun fiyatı: 24 bin 999 TL

TRT Bandrol ücretsiz (yüzde 10): 1272 TL

Kültür Bakanlığı Payı (yüzde 1): 128 TL

ÖTV (yüzde 50): 7 bin 61 TL

KDV (yüzde 18): 3 bin 813 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65): 12 bin 273 TL

ÖTV’siz fiyatı: 16 bin 666 TL

Vergisiz fiyatı: 12 bin 722 TL

iPhone SE 64 GB

Telefonun fiyatı: 16 bin 999 TL

TRT Bandrol ücreti (yüzde 10): 866 TL

Kültür Bakanlığı Payı (yüzde 1): 87 TL

ÖTV (yüzde 50): 4 bin 806 TL

KDV (yüzde 18): 2 bin 595 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65): 8 bin 355 TL

ÖTV’siz fiyatı: 11 bin 328 Tl

Vergisiz fiyatı: 8 bin 660 TL

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