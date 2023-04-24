Vergisiz iPhone fiyatları 2023 | Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro Max fiyatı ne kadar? Öğrencilere vergisiz telefon kampanyası!

iPhone 14 Pro 128 GB
Telefonun fiyatı: 41 bin 999 TL
TRT Bandrol ücreti (yüzde 10): 2 bin 138 TL
Kültür Bakanlığı Payı (yüzde 1): 214 TL
ÖTV (yüzde 50): 11 bin 867 TL
KDV (yüzde 18): 6 bin 408 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65): 20 bin 628 TL
ÖTV’siz fiyatı: 27 bin 996 TL
Vergisiz fiyatı: 21 bin 383 TL
iPhone 14 Pro Max 128 GB
Telefonun fiyatı: 45 bin 999 TL
TRT Bandrol ücreti (yüzde 10): 2 bin 341 TL
Kültür Bakanlığı Payı (yüzde 1): 234 TL
ÖTV (yüzde 50): 12 bin 995 TL
KDV (yüzde 18): 7 bin 17 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65): 22 bin 587 TL
ÖTV’siz fiyatı: 30 bin 665 TL
Vergisiz fiyatı: 23 bin 414 TL