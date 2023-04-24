Vergisiz iPhone fiyatları 2023 | Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro Max fiyatı ne kadar? Öğrencilere vergisiz telefon kampanyası!





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde gençlere vergisiz cep telefonu müjdesi vermişti. Vergisiz iPhone fiyatları da bu sebeple merak edilmeye başlandı. Kampanyadan yararlanmak isteyen binlerce genç “Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro Max fiyatı ne kadar?” sorusunun cevabını merak ediyor. Bir defaya mahsus olacak kampanya telefon, bilgisayar ve tablet gibi elektronik eşyalarda geçerli olacak. İşte öğrencilere vergisiz telefon kampanyası kapsamında vergisiz iPhone fiyatları!