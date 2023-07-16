Vergisiz cep telefonu son durum 2023 | Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak, şartları neler?

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Öğrenciler için vergisiz cep telefonu müjdesi büyük bir heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz mayıs ayında seçim vaadi olarak duyurulan vergisiz cep telefonu şartları ve detayları merak edilmeye başlandı. Bir kereye mahsus olmak üzere öğrencilere satılacak cep telefonu ve bilgisayar satışlarında KDV, ÖTV ve TRT payı gibi kalemler muaf tutulacak. Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı da AK Parti seçim beyannamesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Peki, Öğrenciye vergisiz telefon kampanyası ne zaman başlayacak? Vergisiz cep telefonu başladı mı?