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Vergisiz cep telefonu son durum 2023 | Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak, şartları neler?

Güncelleme Tarihi:

#Vergisiz Cep Telefonu#Vergisiz Telefon#Vergisiz Bilgisayar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 11:56

Öğrenciler için vergisiz cep telefonu müjdesi büyük bir heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz mayıs ayında seçim vaadi olarak duyurulan vergisiz cep telefonu şartları ve detayları merak edilmeye başlandı. Bir kereye mahsus olmak üzere öğrencilere satılacak cep telefonu ve bilgisayar satışlarında KDV, ÖTV ve TRT payı gibi kalemler muaf tutulacak. Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı da AK Parti seçim beyannamesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Peki, Öğrenciye vergisiz telefon kampanyası ne zaman başlayacak? Vergisiz cep telefonu başladı mı?

1/5Vergisiz cep telefonu son durum 2023 | Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak, şartları neler

Vergisiz cep telefonu son durum detayları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Özellikle gençler tarafından büyük bir heyecanla beklenen vergisiz bilgisayar ve cep telefonu satışları için gözler resmi makamlara çevrildi. KDV ve ÖTV’lerden muaf olarak 1 kereye mahsus olmak şartıyla öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim döneminde duyurulan AK Parti seçim beyannamesinde yer alan bu konu seçimlerin sona ermesiyle yeniden gündeme geldi. Peki, Öğrenciye vergisiz cep telefonu ne zaman başlayacak, şartları neler olacak?

2/5ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU KAMPANYASI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU KAMPANYASI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

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3/5Vergisiz cep telefonu son durum 2023 | Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak, şartları neler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, “Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız” ifadelerini kullandı.

4/5ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER OLACAK

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

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5/5Vergisiz cep telefonu son durum 2023 | Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak, şartları neler
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