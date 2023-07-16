Vergisiz cep telefonu son durum 2023 | Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak, şartları neler?

Vergisiz cep telefonu son durum detayları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Özellikle gençler tarafından büyük bir heyecanla beklenen vergisiz bilgisayar ve cep telefonu satışları için gözler resmi makamlara çevrildi. KDV ve ÖTV’lerden muaf olarak 1 kereye mahsus olmak şartıyla öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim döneminde duyurulan AK Parti seçim beyannamesinde yer alan bu konu seçimlerin sona ermesiyle yeniden gündeme geldi. Peki, Öğrenciye vergisiz cep telefonu ne zaman başlayacak, şartları neler olacak?