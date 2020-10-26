Vergi yapılandırması ne zaman başlıyor? İşte son ayrıntılar

SGK PRİMLERİNİN DURUMU
Sosyal güvenlik primleri idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamlarını da yapılandırma kapsamına aldıklarını dile getiren Muş, yıl sonuna kadar müracaat şartı aradıklarını, 18 eşit taksit olduğunu, ilk taksidin Şubat 2021'den itibaren ödenmesini öngördüklerini belirtti.
İl özel idarelerine olan borçların da kapsama alındığını aktaran Muş, "Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırma kapsamına alınıyor. Bunlara da yine yıl sonuna kadar müracaat edilmesi gerekiyor." diye konuştu.
YÜKOK'lara taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına dair katkı paylarının da yapılandırma kapsamına alındığını belirten Muş, TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemelerinin yapılandırma kapsamında olduğunu dile getirdi.
Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Muş, "Vergi affı da pakette yer alıyor mu?" sorusu üzerine, "Hayır, yapılandırma ve vergi barışı var." dedi.
Vergi yapılandırmasının miktar olarak büyüklüğünün sorulması üzerine Muş, "Farklı farklı kurumların alacakları var. Farklı idareler, farklı birimler var. Yaklaşık 500 milyar lira gibi bir rakam burada telafuz edebiliriz." bilgisini verdi.