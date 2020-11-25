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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 25 Kasım 2020 - 14:12 | 

Vergi yapılandırma başvuru ekranı: 7256, KYK, SGK borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Vergi yapılandırma başvurusu yoğun ilgi görüyor. KYK borç yapılandırma işlemleri araştırılan konular arasında bulunuyor. Vergi ve cezalar, motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezası, öğrenim ve katkı kredisi ile idari para cezası gibi çok sayıda borç online olarak yapılandırabilecek. Yapılandırma düzenlemesi, 31 Ağustos 2020'den önceki dönemlere ait ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşen borçları kapsıyor. İşte 7256, KYK, SGK, MTV borç yapılandırma ekranı

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7256, KYK, SGK borç yapılandırma başvuru ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. Vergi yapılandırma başvuruları başladı. Vatandaşların 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Mükellefler, vergi dairelerine gitmek yerine online olarak İnteraktif Vergi Dairesi’nden (www.ivd.gib.gov.tr) işlemlerini yapabiliyorlar.

2VERGİ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR
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VERGİ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

mükelleflerin başvuru imkanlarını genişletti. Bu kapsamda, mükellefler, vergi dairelerine gitmek yerine İnteraktif Vergi Dairesi’nden (www.ivd.gib.gov.tr) başvuru yapabilecek. Vatandaşların 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Vatandaşlar, ev ya da ofislerinden, bilgisayar veya akıllı cep telefonları üzerinden vergi işlemlerini 7 gün 24 saat online gerçekleştirebilecek. Yapılandırma düzenlemesi, 31 Ağustos 2020’den önceki dönemlere ait ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşen borçları kapsıyor.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yapılandırılması istenen borçlarla ilgili açılmış bir dava olması halinde ise bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı başvurulması gerekiyor.

3İLK TAKSİT OCAK 2021’DE
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İLK TAKSİT OCAK 2021’DE

Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı C. Serkan Kumdakcı, yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için yıl sonuna kadar vakti olduğunu belirterek, "Borç ödemeleri, en fazla 18 eşit takside bölünecek ve taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda işleyen faizler silinecek. Faiz yerine Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanan tutardan da yüzde 90 indirim yapılacak. İlk taksit ödemesi Ocak 2021'de. Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırılabilecek. Ayrıca, il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek." ifadelerini kullandı.

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