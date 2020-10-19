Vergi ve prim borçlarına yapılandırma ne zaman? İşte ayrıntılar

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis Başkanlığı’na sunulan istihdam paketine komisyonda yapılandırmaya yönelik eklemeler yapılacağını açıkladı. Muş şunları söyledi:



"Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili çalışmamız var. Teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz. Tamamladığımızda kanun teklifimizin görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunacağız. Daha önce sicil affı sağlanmıştı. Bunu pandemi sürecinde yapmıştık. Bununla alakalı bir çalışmamız şu an söz konusu değil. İşverenlerce 2019 Ocak ile 20 Nisan 2020 tarihleri arasında en düşük sigortalı sayısına ek bir ilave istihdam yapılması durumunda, bu çalışanların SGK prim desteği İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Kısmi zamanlı çalışmanın teşvik edilmesi, yeni istihdam artışını sağlamak amacıyla kısmi zamanlı çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir vergisi ve damga vergisi istisnası getiriyoruz. Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet gibi ekonomik, sermaye piyasa araçlarının Türkiye’ye getirilmesinin önünü açıyoruz. Burada herhangi bir vergi talep etmeyeceğiz. Sıfır vergi. Yurtiçinde de döviz, altın, menkul kıymeti bulunanların, bunları resmi defterlere kaydetmesi durumunda yine herhangi bir vergi alınmayacaktır. Bunun süresini de 30 Haziran 2021’e kadar belirlemiş durumdayız. İstedikleri kadar getirebilirler. Bunun transferini Türkiye’ye rahat şekilde gerçekleştirip, herhangi bir vergi, resim ve harca tabii olmadan kayıt altına alabilirler."