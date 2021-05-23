Vergi sicil affı başvurusu ne zaman ve nereden yapılır?
Vergi ve sigorta borcu yapılandırma detayları ile gündeme gelen vergi sicil affı için detaylar olgunlaşmaya başladı. Cuma günü meclise gelen vergi sicil affı, torba yasa ile birlikte görüşülecek konular arasında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik borçları vergi sicil affı başvuru kapsamında yer alacak. Peki, vergi sicil affı başvurusu ne zaman ve nereden yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Vergi affı için başvurular, yasanın kabul edilmesi halinde önümüzdeki ay içerisinde alınacak. Başvurular ise vergi daireleri aracılığıyla yapılacak. İlk ödeme ise Eylül ve Ekim aylarında yapılacak. Reel sektörün pandemi koşulları nedeniyle talep ettiği vergi ve prim borçlarını yapılandıran ekonomi paketi TBMM’ye cuma günü sunuldu.
Yasa teklifine göre, geçen yıl kasım ayında çıkarılan 7256 sayılı yasada borçlarını yapılandıranlar da yeni yapılandırmadan yararlanabilecek. 7256 sayılı yasadan yararlanlar mart ayı içinde hem ilk hem de ikinci taksitlerini ödediler. 3. taksit mayıs ayı içinde ödenecek.
Borçlarını ödemeye devam eden borçlular isterlerse Meclise yeni sunulan yasa teklifi çerçevesinde borçlarını tekrar yapılandırabilecekler. Böylece süre kazanmış olacaklar.
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Vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin olarak geçen yıl kasım ayında 7256 sayılı yasa çıktı. Yasanın başvuru tarihi ve ilk taksit ödeme süresi bir ay ötelendi.
Yapılandırma süresi 31 Aralık 2020 tarihinden 1 Şubat 2021 tarihine, ilk taksit ödeme süresi de 1 Mart 2021 tarihine uzatıldı. 7256 sayılı yasaya başvurup ilk iki taksitlerini ödeyenler şimdi mayıs ayının sonuna kadar üçüncü taksitlerini ödeyecekler.
TBMM’ye yeni sunulan yapılandırma yasa teklifinde taksitlerini ödemeye devam edenler için yeni bir imkan tanındı. Yasa teklifinin 9’ncu maddesine göre ödemeleri devam eden alacaklar açısından borçlular talep ederse yeni yapılandırmadan yararlanabilecekler.
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7256 sayılı yasa kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılacak, bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için 7256’ya göre tercih edilen taksit süresine uygun katsayı uygulanacak, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek yeni yapılandırmaya göre yapılandırılacak ve ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan katsayı tutarlarının tahsilinden vazgeçilecek.
Yeni yasaya geçen borçlu 7256 sayılı yasaya göre yaptığı taksitleri ödemek yerine kalan borcunu yeniden 6, 9, 12 ve 18 takside bölebilecek. Dördüncü taksit ödemesi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılacak olan mükellef yeni yapılandırma ile ödeyeceği taksit dönemini de ötelemiş olacak, kalan borçunu da zamana yayacak.
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Ancak yeni gelen yapılandırma teklifinde katsayılar farklı. 17 Kasım 2020 tarihinde çıkan 7256 sayılı yasada borçlara uygulanan katsayı daha düşüktü.
Borçlu borcunu yapılandırdıktan sonra eğer taksitlendirmek isterse belli bir katsayı ile çarpılıyor. 6 taksit için 1.045, 9 taksit için 1.083, 12 taksit için 1.105, 18 taksit için 1.15 olarak belirlenmişti. 12- Yeni yapılandırma teklifinde ise 6 taksit için 1.09, 9 taksit için 1.135, 12 taksit için 1.18, 18 taksit için ise 1.27 olarak belirlendi. 13- Örneğin 6 eşit taksit için katsayı kasımda çıkan yasada 1.045 iken, yeni yasa teklifinde yeni yasa teklifinde 1.09, 18 taksit için 1.15 iken yeni yasa teklifinde 1.27 olarak belirlendi.
Örneğin 6 eşit taksit için katsayı kasımda çıkan yasada 1.045 iken, yeni yasa teklifinde yeni yasa teklifinde 1.09, 18 taksit için 1.15 iken yeni yasa teklifinde 1.27 olarak belirlendi.