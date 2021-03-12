Vergi muafiyeti nedir, gelir vergisi muafiyeti kimlere uygulanacak? Cumhurbaşkanı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getirileceğini bildiren Erdoğan, gelir vergisinden muaf tutulacak kişileri de açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Esnaf kardeşlerime müjde vermek istiyorum. Küçük esnafa yönelik vergi muafiyeti de yer alıyor. Kuaför, tesisatçı, tamirci, gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz." dedi.