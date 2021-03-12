Vergi muafiyeti nedir, gelir vergisi muafiyeti kimlere uygulanacak? Cumhurbaşkanı'ndan açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi reformları tanıtım toplantısında gelir vergisi muafiyeti için harekete geçtiklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Reform paketimizde dar gelirli 850 bin dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor.” Açıklamasında bulundu. Peki, vergi muafiyeti nedir, gelir vergisi muafiyeti kimlere uygulanacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getirileceğini bildiren Erdoğan, gelir vergisinden muaf tutulacak kişileri de açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Esnaf kardeşlerime müjde vermek istiyorum. Küçük esnafa yönelik vergi muafiyeti de yer alıyor. Kuaför, tesisatçı, tamirci, gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz." dedi.
2
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi reformları tanıtım toplantısında gelir vergisi muafiyeti için harekete geçtiklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Reform paketimizde dar gelirli 850 bin dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor.” Açıklamasında bulundu. Peki, vergi muafiyeti nedir, gelir vergisi muafiyeti kimlere uygulanacak?
3
GELİR VERGİSİ NEDİR?
Gelir vergisi, gelir üzerinden verilen bir vergidir. Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gelir vergisi dolaysız bir vergi olup kişilerin özel durumunu dikkate almakta ve genellikle artan oranlı vergi tarifesini içermektedir.
4
VERGİ MUAFİYETİ NEDİR?
Vergi muafiyeti, aslen vergi kanunlarına göre vergi ödemekle yükümlü olan kişi ya da kişi gruplarının aynı ya da farklı vergi kanunlarıyla vergi dışında bırakılması işlemidir.