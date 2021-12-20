Vergi istisnası nedir? İşte vergi istisnası hakkında bilgi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, asgari ücrette vergi istisnasına ilişkin olarak, “En son yaptığımız istişare sonucunda tüm ücret ve maaş alanları kapsayacak şekilde Asgari Ücret miktarı olan kadar kısmı önergeyi vekil arkadaşlarımız imzaya açtılar. Komisyon kabul ettiği takdirde tüm çalışanların Memur dahil maaş ve ücretleri kapsayacak şekilde brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan vergi sıfır olacak” dedi.