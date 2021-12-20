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Haber Giriş: 20 Aralık 2021 - 20:01 | 

Vergi istisnası nedir? İşte vergi istisnası hakkında bilgi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İşçi ve memur toplam 18.5 milyon çalışan için asgari ücret kadar vergi istisnası geliyor. Toplam maliyeti 37 milyar 600 milyon TL olacak." dedi bu gelişmenin ardından vergi istisnası hakkında bilgiler araştırma konusu oldu. Peki, vergi istisnası nedir?

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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, asgari ücrette vergi istisnasına ilişkin olarak, “En son yaptığımız istişare sonucunda tüm ücret ve maaş alanları kapsayacak şekilde Asgari Ücret miktarı olan kadar kısmı önergeyi vekil arkadaşlarımız imzaya açtılar. Komisyon kabul ettiği takdirde tüm çalışanların Memur dahil maaş ve ücretleri kapsayacak şekilde brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan vergi sıfır olacak” dedi.
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Elitaş, 15.3 milyon işçinin vergi istisnası maliyetinin 31. 1 milyar, 3.2 milyon memur ile birlikte toplam maliyetin 37.6 milyar TL olduğunu sözlerine ekledi.
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Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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